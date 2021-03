Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Ladendieb will flüchten

Zeuge greift ein

Gronau (ots)

Ohne zuvor eingesteckte Zigaretten zu bezahlen, wollte ein 25-Jähriger am Donnerstag in Gronau flüchten. Gegen 11.45 Uhr verließ der in Gronau lebende Mann den Kassenbereich eines Verbrauchermarktes an der Ochtruper Straße. Als er vom Personal des Marktes angesprochen wurde, wollte der Dieb flüchten. Mit seinem Einkaufswagen versuchte der Täter die Angestellte wegzudrängen. Erst ein privat anwesender Polizeibeamter beendete das Treiben: es folgte die vorläufige Festnahme und Transport zur Wache. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Ladendieb aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Die Beute verblieb im Markt.

