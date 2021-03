Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Rehwild auf der Straße

Autofahrerin verletzt

Gescher (ots)

Leichte Verletzungen hat sich eine 32-Jährige am Mittwoch in Gescher zugezogen. Die Coesfelderin war gegen 19.40 Uhr mit ihrem Auto auf der Bundesstraße 525 aus Richtung Coesfeld kommend in Richtung Südlohn unterwegs, als zwischen der Anschlussstelle der BAB A31 und dem Abzweig K44 vor ihr ein Reh auf die Straße lief. Es kam zu Kollision zwischen dem Auto und dem Tier. Sie werde selbständig einen Arzt aufsuchen, gab die Autofahrerin an. Um das verendete Rehwild kümmerte sich der Jagdausübungsberechtigte. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 5.500 Euro geschätzt.

