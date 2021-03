Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Zwei Abstellräume in Mehrfamilienhaus aufgebrochen

Bocholt (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag, 05.45 Uhr, und Donnerstag, 05.45 Uhr, wurden in einem Mehrfamilienhaus an der Bahnhofstraße zwei Abstellräume aufgebrochen. Aus dem einen Raum wurden Spirituosen entwendet.

In dem Haus waren zur fraglichen Zeit Handwerker tätig. Dementsprechend könnte der Täter die möglicherweise zeitweise offen stehende Hauseingangstür genutzt haben, um in das Haus zu gelangen.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell