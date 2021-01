PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemeldungen der Polizeidirektion Main-Taunus vom Mittwoch, 13.01.2021

Hofheim (ots)

1. Schneefall führt zu Handgreiflichkeiten im Straßenverkehr, Bad Soden am Taunus, Landesstraße 3015, Landesstraße 3367, Dienstag, 12.01.2021, 07:50 Uhr

(jn)Eine ärztliche Behandlung in einem Krankenhaus und die Einleitung mehrerer Strafverfahren waren die Konsequenzen eines am Dienstagmorgen in Bad Soden eskalierten Streites zwischen zwei Autofahrern. Den Angaben der zwei 41 und 32 Jahre alten Männer zufolge sei der Jüngere um 07:50 Uhr aufgrund der Wetterbedingungen mit etwa 20 km/h in seinem Smart auf der L3015 in Fahrtrichtung L3367 unterwegs gewesen. Hierbei habe er sich von dem nachfolgenden Verkehr genötigt gefühlt und daraufhin an einer roten Ampel sein Auto verlassen und den 41-Jährigen zur Rede gestellt. Dieser saß in einem der nachfolgenden Fahrzeuge. Im Verlauf der Konversation entwickelte sich rasch ein verbales Geplänkel, in dem der 41-Jährige zunächst beleidigt wurde. Kurz darauf habe der 32-Jährige gegen die halb geöffnete Fahrerscheibe des Älteren geschlagen, welche zersplitterte und zu einer Gesichtsverletzung des 41-Jährigen führte. Er musste anschließend ärztlich behandelt werden. Indes stellten eingesetzte Polizisten die Identität des Tatverdächtigen fest und leiteten Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung, Sachbeschädigung und eines Körperverletzungsdeliktes ein.

2. Dieb nutzt offene Fahrzeugtür, Hofheim am Taunus, Alte Bleiche, Dienstag, 12.01.2021, 10:30 Uhr

(jn)In Hofheim hat ein bislang unbekannter Täter am Dienstagvormittag Wertgegenstände aus einem Fiat Ducato gestohlen. Ersten Ermittlungen zufolge nutzte der schwarz gekleidete Mann mit kräftigem Erscheinungsbild die offene Tür eines auf einer Baustelle in der "Alte Bleiche" abgestellten Pkw und durchsuchte zwei Rucksäcke. Mit einem Mobiltelefon sowie einem Geldbeutel mit persönlichen Karten und über 200 Euro Bargeld flüchtete der Täter nach dem Diebstahl in Richtung Hofheimer Innenstadt. Er soll eine schwarze Winterjacke mit weißem Kragen getragen haben.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Hofheim bittet Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

3. Ohne Führerschein erwischt, Schwalbach am Taunus, Marktplatz, Dienstag, 12.01.2021, 19:00 Uhr

(jn)Einen 23-jährigen Mann ohne Führerschein haben Polizeibeamte gestern Abend auf dem Schwalbacher Marktplatz kontrolliert, nachdem er dort Fahrübungen auf schneeglattem Untergrund durchgeführt hatte. Um kurz vor 19:00 Uhr waren Beamte der Eschborner Polizeistation über die Schwalbacher Videoschutzanlage auf einen Pkw aufmerksam geworden, der Runden im für den Fahrzeugverkehr gesperrten Bereich des Marktplatzes drehte. Eine entsandte Streife überprüfte die Fahrzeuginsassen und stellte fest, dass ein 23-Jähriger, der zuvor auch am Steuer gesessen hatte, keine Fahrerlaubnis besitzt. Sowohl gegen ihn als auch gegen den ebenfalls anwesenden 28-jährigen Fahrzeughalter wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

4. Vandalismusschaden an Schaufensterscheibe, Flörsheim am Main, Bahnhofstraße, Montag, 11.01.2021, 12:00 Uhr bis 19:00 Uhr

(jn)Am Montag haben Unbekannte ein Loch in die Schaufensterscheibe eines Flörsheimer Friseurs geschlagen, wobei ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.200 Euro entstanden ist. Den Angaben der Geschädigten zufolge muss sich die Tat zwischen 12:00 Uhr und 19:00 Uhr ereignet haben. Das Geschäft liegt in der Bahnhofstraße.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Flörsheimer Polizei unter der Telefonnummer 06145 / 5476 - 0.

5. Schulwände mit Farbe beschmiert, Schwalbach am Taunus, Westring, Nacht zum Dienstag, 12.01.2021, 06:00 Uhr

(jn)In der Nacht zum Dienstag haben sich unbekannte Täter auf dem Gelände der Friedrich-Ebert-Schule in Schwalbach aufgehalten und mehrere Wände sowie Fenster mit Graffiti besprüht. Die Kosten für die Reinigung dürften sich auf mehrere Hundert Euro belaufen.

Hinweisgeber melden sich bitte bei der Eschborner Polizei unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0.

6. Glatte Fahrbahn führt zu schwerem Unfall, Hattersheim am Main, Hessendamm, Mainzer Landstraße, Dienstag, 12.01.2021, 21:23 Uhr

(jn)Drei verletzte Männer und zwei nicht mehr fahrbereite Pkw sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Dienstagabend in Hattersheim ereignete. Wie die Unfallaufnahme zeigte, befuhr ein 54-jähriger Frankfurter am Steuer eines Toyota um 21:23 Uhr den Hessendamm in Fahrtrichtung Mainzer Landstraße. Aufgrund der glatten Fahrbahn verlängerte sich der Bremsweg des Toyota und rutschte in den Einmündungsbereich der Mainzer Landstraße. Hier kam es dann zur Kollision mit dem VW eines 50-jährigen Frankfurters, der auf der Mainzer Landstraße in Fahrtrichtung Nassauer Straße unterwegs war. Beide Autofahrer sowie der 52-jährige Beifahrer des VW mussten mit leichteren Verletzungen in Krankenhäusern behandelt werden. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

7. Ford bei Unfallflucht beschädigt, Flörsheim am Main, Erlenstraße, Fichtenstraße, Samstag, 09.01.2021, 13:00 Uhr bis Montag, 11.01.2021, 15:00 Uhr

(jn)Auf etwa 4.000 Euro dürfte sich der Sachschaden belaufen, der mutmaßlich im Verlauf des vergangenen Wochenendes in Flörsheim an einem Ford Kuga entstanden ist. Der Geschädigte hatte das Fahrzeug am Samstagmittag im Bereich Erlenstraße/Fichtenstraße abgestellt und dann bei seiner Rückkehr am Montagnachmittag einen erheblichen Schaden an der rechten Fahrzeugfront festgestellt. Den Unfallspuren zufolge war ein weiterer Pkw mit dem Ford zusammengestoßen und hatte sich hiernach unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.

Der Regionale Verkehrsdienst der Polizei in Hattersheim ermittelt wegen Unfallflucht und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06190 / 9360 - 45 zu melden.

8. Skoda mutwillig beschädigt - Zeugen gesucht, Eschborn, Frankfurter Straße, Montag, 04.01.2021, 12:00 Uhr bis 12:15 Uhr

(jn)Die Eschborner Polizei sucht nach Zeugen einer Sachbeschädigung an einem Skoda, bei der vor etwa einer Woche ein Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro entstanden war. Das beschädigte Fahrzeug - ein schwarzer Skoda Kodiaq - parkte zwischen 12:00 Uhr und 12:15 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Frankfurter Straße in Eschborn. Als der Fahrer zu dem Wagen zurückkehrte, fielen ihm Beschädigungen am Heck auf, welche dem Anschein nach nicht von einem anderen Pkw stammten.

Zeugen der Tat melden sich bitte unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0.

