Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sperrung B48 wegen herabhängendem Stromkabel

Klingenmünster (ots)

Zu Verkehrsbehinderungen und einer Vollsperrung der B48 kam es in den frühen Morgenstunden des heutigen Sonntages. Demnach drückte ein umgestürzter Baum im Bereich der B48, unmittelbar hinter der Abzweigung von Klingenmünster in Richtung Waldhambach in Höhe der Kaiserbacher Mühle ein Stromkabel derart über die Fahrbahn, dass ein Unterfahren nicht mehr möglich war. Die Feuerwehr Klingenmünster kümmerte sich um die Beseitigung der Gefahrestelle. In der Zwischenzeit musste die Straße in der Zeit von ca. 08:30 bis 09:30 Uhr voll gesperrt werden.

