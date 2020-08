Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rülzheim - Maiskolben auf B9 geworfen

Rülzheim (ots)

Eine Autofahrerin meldete am Samstagmorgen um 10:30 Uhr zwei Kinder, die vom Feldrand aus neben der B9 Maiskolben auf die Fahrbahn warfen. Die Kinder konnten durch die Polizei nicht mehr festgestellt werden. Bisher sind keine Schäden bekannt. Ein Verfahren wegen Gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr wurde eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim telefonisch unter 07274/9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Germersheim



Telefon: 07274/958-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell