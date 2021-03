Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Taschendiebe bestehlen Rentnerin

Ahaus (ots)

Nur wenige Minuten vergingen zwischen einem Taschendiebstahl und einer Bargeldabhebung am Mittwoch in Ahaus. Die Diebe entwendeten gegen 11.45 Uhr in einem Verbrauchermarkt an der Coesfelder Straße das Portemonnaie einer Ahauser Rentnerin. Zunächst hatte die Frau die Wegnahme nicht bemerkt. Als sie an der Kasse ihre Waren bezahlen wollte, fiel die Tat auf. An einem Geldautomaten am Markt belasteten die Täter das Konto der Seniorin. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

