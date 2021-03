Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Ladendiebe werfen Beute auf der Flucht weg

Vreden (ots)

Zwei mutmaßlich gewerbsmäßige Ladendiebe hatten ihre Beute in mitgebrachte Taschen verstaut und einen Drogeriemarkt an der Wüllener Straße bereits ohne zu bezahlen verlassen, als eine Angestellte des Markes und ein Zeuge die Verfolgung durch Vreden aufnahmen. Leider nur mit bedingtem Erfolg. Die Beute, mehrere Sofortbildfilme, warfen die Täter auf ihrer Flucht weg, sodass kein Schaden entstand. Ergreifen konnten die alarmierten Polizeibeamten die Täter aber nicht mehr. Der Verfolger hatte sie kurz zuvor im Bereich Ölbachstraße/Alstätter Straße auf dem Fußweg entlang des Ölbaches aus den Augen verloren. Die Flüchtigen werden durch die Zeugen wie folgt beschrieben:

1. Täter: circa 35 - 40 Jahre alt, südländisches Erscheinungsbild, dunkel gekleidet mit einer Daunenjacke

2. Täter: ebenfalls circa 35 - 40 Jahre alt, südländisches Erscheinungsbild, grüne Daunenjacke, ansonsten dunkel gekleidet.

Zu dem Geschehen kam es am Donnerstag gegen 16.50 Uhr.

Bei der Fahndung trafen Polizeibeamte gegen 17.45 Uhr auf der Humperdingstraße eine verdächtige Person an. Der georgische Staatsbürger mit Wohnsitz in Ibbenbüren saß in einem dunklen BMW und duckte sich weg, als er die Polizei erblickte. Dafür kann es mehrere Gründe geben: Die am Fahrzeug befestigten Kennzeichen aus Essen dürfte es so gar nicht geben. Mit dieser Buchstaben- und Zahlenfolge ist kein Nummernschild durch die Behörden ausgegeben. Somit liegt der Verdacht einer Fälschung vor. Das Fahrzeug ist seit mehreren Monaten außer Betrieb gesetzt und im Fahrzeug lag mutmaßliche Diebesbeute. Elektrische Zahnbürsten der Marke Oral B und mehrere Packungen Rasierklingen fanden die Beamten im Kofferraum. Da die Eigentumsverhältnisse des BMW nicht geklärt werden konnten, wurde der Wagen sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Ob es einen Zusammenhang zwischen dem Georgier und den flüchtigen Ladendieben gibt, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell