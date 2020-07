Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis: 14 Werkzeugmaschinen aus Baucontainer entwendet - Schaden über 5.000 Euro - Polizei sucht Zeugen

Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Im Zeitraum zwischen Donnerstag (09.07.) und Montag (13.07.) wurden auf einer Baustelle in der Schwabenheimer Straße aus einem Baucontainer 14 Werkzeugmaschinen der Firma HILTI entwendet. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf über 5.000 Euro. Der Diebstahl wurde erst nachträglich bei der Polizei angezeigt. Einbruchsspuren waren an dem Container nicht feststellbar. Zeugen, die in der genannten Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten sich unter Telefon 06221/45690 beim Polizeirevier Heidelberg-Nord zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell