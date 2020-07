Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall zwischen Radfahrer und Fußgänger

Brühl/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In Brühl ereignete sich am Dienstagmorgen ein Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem Fahrradfahrer. Ein 13-Jähriger war gegen 9.30 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Ketscher Straße in Richtung Ketsch unterwegs, als ein 47-Jähriger aus der Haustür eines Anwesens auf den Gehweg trat. Der Radler und der Fußgänger stießen zusammen, woraufhin der 13-Jähriger mit seinem Fahrrad anschließend gegen einen geparkten Mercedes stieß. Der Fußgänger erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen und begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. Am Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

