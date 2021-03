Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Gemen - Autofahrt endet auf Baugrundstück

Borken (ots)

Die Autofahrt einer 37-jährigen Südlohnerin und deren Beifahrer endete in der Nacht zum Sonntag auf einem Erdhügel in Borken-Gemen. Gegen 01.45 Uhr war die Frau auf der Ahauser Straße stadteinwärts unterwegs, als sie ausgangs einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam und einen Bauzaun durchbrach. Zeugen beobachteten, wie die Frau ausstieg und der 42-jährige ebenfalls in Südlohn lebende Beifahrer anschließend versuchte, den Wagen aus der Baustelle zu fahren. Atemalkoholteste ergaben Werte, die bei der Frau auf eine Blutalkoholkonzentration von circa 1,8 Promille schließen lässt sowie bei dem Mann auf rund 1,3 Promille. Ein Arzt entnahm Blutproben, um den Alkoholwert exakt nachweisen zu können. Der Führerschein der Südlohnerin wurde sichergestellt, auch das Auto. Der Südlohner war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Beamten leiteten Strafverfahren ein.

