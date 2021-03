Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Diebstahl im Bekleidungsgeschäft

Gronau (ots)

Eine Lederjacke mit Bankkarte in der Tasche haben unbekannte in Gronau entwendet. Die Geschädigte hatte das Kleidungsstück zur Anprobe abgelegt. Als die Frau ihre Jacke wieder anziehen wollte, bemerkte sie den Diebstahl. Zu der Tat in einem Bekleidungsgeschäft am Kurt-Schumacher-Platz kam es am Samstag zwischen 16.50 und 17.05 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau unter Tel. (02562) 9260.

