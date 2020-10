Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen, Lkrs. KN) Unfallflucht nach Parkrempler (01.10.2020)

Hilzingen (ots)

Bereits am Donnerstag vergangener Woche, zwischen 16.00 Uhr und 16.15 Uhr, hat ein unbekannter Autofahrer beim Rückwärtsausparken einen am Fahrbahnrand abgestellten Opel beschädigt. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Gottmadingen, Tel. 07731 1437-0, entgegen.

