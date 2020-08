Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Landkreis Rottweil) Opel Astra fängt Feuer 6.8.20, 07.45 Uhr

Waldmössingen (ots)

Vermutlich wegen eines technischen Defekts ist am Donnerstagmorgen ein Opel Astra in Brand geraten. Der 33 Jahre alte Fahrer, der mit seinem neun Jahre alten Auto in der Vorstadtstrasse von Waldmössingen in Richtung Beffendorf unterwegs war, kam mit dem Schrecken davon. Sein Auto hatte auf der Fahrt plötzlich Rauch entwickelt, weshalb er es in einer Parkbucht sofort abstellte und das Fahrzeug verließ. Die Feuerwehr Waldmössingen löschte den Brand. Am Astra entstand Totalschaden in Höhe von 5000 Euro.

