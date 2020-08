Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen) Fahren ohne Fahrerlaubnis (04.08.2020)

Spaichingen (ots)

Nicht hereingefallen sind Polizeibeamte des Polizeireviers Spaichingen auf die versuchte Täuschung durch den 28 Jahre alten Autofahrer, der ihnen am Dienstagvormittag gegen 11.00 Uhr an einer polizeilichen Kontrollstelle an der Bundesstraße 14 statt eines Führerscheines eine durch eine in der Landeshauptstadt ansässige Polizeidienststelle ausgestellte Verlustmeldung zu seinem angeblich verlorenen Führerschein vorlegte. Die Ermittlungen führten zum Ergebnis, dass der 28-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

