Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bahnhof Reken - Verkehrszeichen entwendet

Reken (ots)

Auf vier Halteverbotszeichen samt Hartgummifüße hatten es Unbekannte in Bahnhof Reken abgesehen. Zu der Tat an der Barbarastraße kam es zwischen Freitag, 20.00 Uhr, und Samstag, 06.30 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken unter Tel. (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell