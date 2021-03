Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person - Transporter rollte Hang hinunter

Schwerte (ots)

Am Dienstag (30.03.2021) hielt ein 36-jähriger Paketzusteller aus Dortmund gegen 9.50 Uhr seinen Transporter am linken Fahrbahnrand an der Haydnstraße an. Plötzlich bemerkte er, dass das Fahrzeug an der abschüssigen Straße zurück rollte. Aus unklarer Ursache verlor der Fahrer die Kontrolle und der Transporter touchierte den bergauffahrenden PKW einer 62-jährigen Schwerterin. Er rollte weiter auf einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw, welcher durch den Aufprall auf ein weiteres, dahinter parkendes Auto geschoben wurde. Die Schwerterin verletzte sich leicht und wurde vor Ort behandelt. An den vier Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 22 000 Euro.

