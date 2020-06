Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Messanlage beschädigt

Zeugen gesucht

Kamp-Lintfort (ots)

Unbekannte beschädigten in der Nacht zum Sonntag eine Geschwindigkeitsmessanlage (Messanlage mit Anhänger) des Kreises Wesel. Diese war auf der Saalhoffer Straße in Kamp-Lintfort abgestellt. Der Täter besprühte die Sichtfenster des Blitzers mit rosafarbenen Sprühlack. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 934-0.

