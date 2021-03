Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Mann mit Sturmhaube nimmt exhibitionistische Handlungen an sich vor - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Schwerte (ots)

Wie der Polizei erst am Montag (29.03.2021) gemeldet wurde, hat ein bislang unbekannter Mann am Sonntag (28.03.2021) gegen 11.00 Uhr auf dem Ruhrwanderweg hinter dem Sportplatz an der Wasserstraße in Schwerte seine Hose heruntergelassen und exhibitionistische Handlungen an sich vorgenommen. Dabei trug er eine Sturmhaube.

Zeugen, die Angaben zu der männlichen Person machen können, werden gebeten, sich an die Polizei in Schwerte unter der Rufnummer 02304-921 3320 zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell