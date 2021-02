Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Scheiben am Rathaus eingeworfen- Täter nehmen Stein als Tatmittel

Bünde (ots)

(sls) Am Montagmorgen (8.2.) gegen 06.10 Uhr wurden Polizeibeamte über eine Sachbeschädigung am Rathaus in Bünde informiert. Unbekannte hatten über den Zeitraum des vergangenen Wochenendes seit Samstagabend zwei Fensterscheiben mit einem Stein eingeworfen. Eine Scheibe befindet sich links dem Eingangsbereich wo sich das Informationsbüro befindet. Die zweite beschädigte Scheibe befindet sich direkt links daneben. Da im Inneren des Büros ein Stein gefunden wurde, ist davon auszugehen, dass die Täter diesen als Tatmittel nutzten. Ein Betreten des Rathauses durch die beschädigten Scheiben erfolgte nicht. Die Polizei Herford hofft auf Zeugen, die Angaben zu den Sachbeschädigungen oder auch zu verdächtigen Personen im Bereich des Rathauses machen können. Bitte melden sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

