Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen- Täter gehen verschiedene Autos an

Löhne (ots)

(sls) In Löhne wurden in der Zeit von Freitagnachmittag (5.2.) bis zum Sonntagmittag in verschiedenen Straßen im Stadtgebiet mehrere Fahrzeuge durch Unbekannte geöffnet und versucht, einige Wertgegenstände mitzunehmen. An der Bahnhofstraße wurden ein schwarzer VW Passat, ein Seat Leon und auch ein Mercedes Benz angegangen. Auf bisher unbekannte Art und Weise wurden die Autotüren geöffnet und die Fahrzeuge durchwühlt. Aus dem VW Passat entwendeten die Täter eine Geldbörse mit verschiedenen persönlichen Dokumenten der Geschädigten.

An der Straße "In der Heide wurde ein weißer VW Passat geöffnet, aus dem jedoch kein Diebesgut mitgenommen wurde.

An der Deichstraße und an der Wittekindstraße wurde ein Mercedes und ein Toyota Avensis geöffnet. Auch hier durchwühlten die Unbekannten die Fahrzeuge, nahmen letztendlich jedoch keine Wertgegenstände mit.

Ein silberner Mercedes Benz stand am Wallücker Bahnweg geparkt. Eine Tür wurde geöffnet und eine Geldbörse mit etwas Münzgeld entwendet. Wir suchen Zeugen, die Hinweise zu den verschiedenen Taten geben können. Bitte melden sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

