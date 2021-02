Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Kleingartenanlagen- Täter brechen Türen auf

Herford (ots)

(sls) Am vergangenen Wochenende (6.2.) kam es in der Kleingartenanlage an der Dennewitzstraße in Herford zu Einbrüchen in zwei Gartenlauben. Der Inhaber einer Parzelle meldete sich am Samstagmittag und gab an, dass zwei Türen zur Gartenlaube aufgebrochen wurden. Die Täter gelangten augenscheinlich durch eine aufgebrochene Holztür im hinteren Bereich in die Laube. Am Freitagabend sind die Türen noch unbeschädigt gewesen. Während der Anzeigenaufnahme am Tatort stellten die Beamten fest, dass in einer Nachbarparzelle die Fensterscheibe einer Gartenlaube eingeschlagen wurde und Unbekannte dadurch in die Laube gelangten. Genaue Angaben zum Diebesgut ist noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Direktion Kriminalität ermittelt in beiden Fällen und hofft auf Zeugen, die Angaben zu den Einbrüchen machen können oder denen in Tatortnähe etwas Verdächtiges aufgefallen ist. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell