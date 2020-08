Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten/Marl/Recklinghausen: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Herten:

Am Dienstagabend sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus auf der Windthorststraße eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen erleichterte ein zum Lüften offen gelassenes Fenster im Erdgeschoss den unbekannten Tätern den Zutritt. Das Schlafzimmer wurde durchsucht, die Täter konnten mehrere Herren-Armbanduhren erbeuten und damit flüchten.

Auf der Paschenbergstraße wurde am Dienstagnachmittag bzw. Abend in ein Wohnhaus eingebrochen. Auch hier nutzten die Täter offensichtlich ein geöffnetes Fenster, um herein zu kommen. Es wurden Bargeld, Ausweisdokumente und Schmuck gestohlen.

Marl:

An einer Baustelle auf der Rappaportstraße sind unbekannte Täter zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen in einen Baucontainer eingebrochen. Gestohlen wurde u.a. eine Motorsäge und eine Flex.

Recklinghausen:

Auf der Schaumburgstraße wurde zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen in eine Bäckerei-Filiale eingebrochen. Unbekannte Täter hebelten eine Tür auf und durchsuchten Schränke und Regale. Gestohlen wurde Bargeld.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Annette Achenbach

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell