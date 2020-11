Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall und leicht verletzt

VettelschoßVettelschoß (ots)

Am Freitag, 30.10.2020 gg. 22:48 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L 253 Höhe Vettelschoß. Der alleinbeteiligte 26jährige Fahrzeugführer kam in einer Kurve von der Fahrbahn ab und beschädigte hierdurch sein Fahrzeug und verletzte sich dabei selbst leicht. Zur Abklärung der Verletzung musste er in ein Krankenhaus verbracht werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Linz am Rhein

PHK Otter

Telefon: 02644-943-111



Polizeidirektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell