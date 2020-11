Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Versuchter Tageswohnungseinbruch

OckenfelsOckenfels (ots)

Am Freitag, 30.10.2020 gg. 18:40 Uhr kam es in Ockenfels in der Talstraße zu einem Einbruchsversuch. Der Täter versuchte mit einem Hebelwerkzeug die Balkontür eines Einfamilienhauses im rückwärtigen Bereich aufzuhebeln. Der Hausbesitzer war zu diesem Zeitpunkt zu Hause und wurde auf das Vorhaben des Täters aufmerksam. Nachdem er die Beleuchtung eingeschaltet hatte, ließ der Täter von seinem Vorhaben ab und flüchtete.

