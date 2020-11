Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Flucht

Linz am Rhein

Am Freitag, 30.10.2020 gg. 11 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw einen anderen geparkten Pkw, auf dem Parkplatz des Meusch-Centers in Linz am Rhein. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern oder seine Beteiligung am Unfall anzuzeigen. Ein aufmerksamer Zeuge, der die Tat beobachtet hatte, konnte der Polizei hilfreiche Hinweise auf die Flüchtige geben, welche zur Klärung der Tat führten. Die 75jährige Unfallverursacher erwartet jetzt eine Strafanzeige wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort.

