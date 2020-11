Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Brandmeldung in einer Getreidemühle

57610 Michelbach57610 Michelbach (ots)

Am 31.10.2020, gg. 19.18h, wurde hiesige Dienststelle über einen Brand in einer Getreidemühle informiert. Die Ermittlungen vor Ort ergaben, dass ein sog. Walzstuhl, vermutlich aufgrund eines technischen Defektes, in Brand geriet. Das Feuer wurde von Kräften der Feuerwehren aus Altenkirchen und Berod gelöscht, welche mit 45 Kräften im Einsatz waren. Personen kamen nicht zu Schaden, ebenso entstand kein Schaden am Gebäude. Die Höhe des am Walzstuhl entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

