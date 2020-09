Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200925.7 Heide: Vollstreckung von Durchsuchungsbeschlüssen in Heide und in Hessen

Heide (ots)

Am Donnerstagabend hat die Polizei im Rahmen von Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz Durchsuchungsbeschlüsse gegen einen Mann und eine Frau vollstreckt. Eines der betroffenen Durchsuchungsobjekte lag in Hessen.

Um 19.15 Uhr hielten Polizisten auf einem Parkplatz in der Güterstraße den Wagen eines 23 Jahre alten Heiders an und überprüften ihn. Der Mann und seine 19-Jahre alte Begleiterin waren im Zuge von Rauschgift-Ermittlungen der Heider Kripo in Zusammenarbeit mit der Itzehoer Bezirkskriminalinspektion in das Visier der Polizei geraten. Für die Insassen des Wagens lagen Durchsuchungsbeschlüsse vor, die unverzüglich umgesetzt wurden. In dem Fahrzeug vor Ort, in der Wohnung des Beschuldigten in Heide und in der seiner Bekannten in Hessen fanden Beamte umfangreiche Beweismittel auf, darunter mehrere hundert Gramm Marihuana und einen vierstelligen Bargeldbetrag.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kamen die Hessin und der Dithmarscher mangels Haftgründen wieder auf freien Fuß - sie werden sich wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell