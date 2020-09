Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200925.6 Heide: Fahrrad von Schulgelände entwendet

Heide (ots)

Vom 22. auf den 23. September 2020 haben Unbekannte das Fahrrad eines Schülers von dem Gelände einer Heider Schule entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Dieb oder auf den Verbleib des Jungenfahrrades geben können.

Am Dienstagmorgen stellte der Geschädigte sein überwiegend grünes Bike des Herstellers Grecos gesichert in den Fahrradständern linksseitig der Schule in der Friedrich-Elvers-Straße ab. Erst am nächsten Tag wollte er das neuwertige Rad gegen 13.00 Uhr wieder nutzen und musste feststellen, dass Diebe es samt dem daran befestigten Helm entwendet hatten. Eine Absuche des Bereichs verlief negativ, die Schadenshöhe beläuft sich auf 560 Euro.

Hinweise auf die Täter gibt es bis jetzt keine. Zeugen sollten sich daher bei der Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 melden.

Merle Neufeld

