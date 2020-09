Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200925.3 Marne: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Marne (ots)

Bereits am vergangenen Montag ist es in Marne zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein junge Radlerin erlitt dabei leichte Verletzungen, ein Autofahrer entfernte sich unerkannt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Kurz vor 07.00 Uhr überquerte eine 21-Jährige mit ihrem Pedelec die Fahrbahn an der Kreuzung Königstraße / ZOB in Richtung des Rathauses aus Richtung der Sparkasse kommend. Für die Marnerin zeige die Radfahrampel Grünlicht. Während der Querung streife ein Pkw das Hinterrad des E-Bikes, wodurch die Geschädigte zu Fall kam. Der Autofahrer habe nach dem Vorfall seinen Wagen beschleunigt und sei davongefahren, so die Gestürzte.

Laut der Besatzung eines Rettungswagens zog sich die Radlerin leichte Verletzungen zu. Sie kam in ein Krankenhaus.

An dem Rad der jungen Dame entstand ein leichter Sachschaden. Laut ihren Angaben dürfte es sich bei dem Unfallverursachenden Wagen um einen dunklen BMW mit Stufenheck gehandelt haben. Nach diesem Fahrzeug und nach seinem Fahrer sucht die Polizei nun. Zeugen sollten sich in Marne unter der Telefonnummer 04851 / 95070 melden.

