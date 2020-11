Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Festnahme von zwei Einbrechern

PrachtPracht (ots)

Durch eine Zeugin wurde in den frühen Morgenstunden des 31.10.2020 hiesiger Dienststelle gemeldet, dass soeben vor dem Bibel- und Erholungsheim Hohegrete in Pracht ein Fahrzeug vorgefahren und dort zwei dunkel gekleidete Personen ausgestiegen seien. Diese hätten sich vermummt und seien nun fußläufig auf dem dortigen Anwesen unterwegs. Sie habe auch Taschenlampenlicht wahrnehmen können. Die eingesetzten Kräfte hiesiger Dienststelle konnten vor Ort zwei Personen feststellen, welche im Foyer an einem Automaten hebelten. Als sich die Beamten näherten, flüchteten beide Täter fußläufig. Im Rahmen der sofortigen Nacheile konnten beide Täter gestellt und festgenommen werden. Nach ersten Ermittlungen hebelten beide Täter die Türe einer Sporthalle auf, entwendeten dort diverse Schlüssel für das Anwesen, begaben sich anschließend zum Haupteingangsbereich, hebelten dort eine Seitentüre und im Innenraum den dortigen Kaffeeautomaten auf. Bei den Tätern handelte es sich um einen 31jährigen Mann und eine gleichaltrige Frau. Da der Mann deutlich merkbar unter dem Einfluss von Alkohol stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

