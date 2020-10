Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: 57583 Nauroth - Einbruchdiebstahl aus Wohnhaus

NaurothNauroth (ots)

Unbekannte Täter verschaffen sich am 30.10.2020 zwischen 15:30 Uhr und 16:30 Uhr durch Aufhebeln einer Hauseingangstür zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Talstraße in Nauroth. Hier wird ein geringer Geldbetrag entwendet. Die Polizei fragt nun: Wer kann Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen im Tatzeitraum in der Ortslage Nauroth geben? Hinweise bitte an die Polizei Betzdorf unter Tel: 02741 926-0

