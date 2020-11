Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf, Straßengefährdung durch grobes Fehlverhalten beim Überholen

BetzdorfBetzdorf (ots)

Am 31.10.2020, gegen 15:15 Uhr, kam es zu einer Straßenverkehrsgefährdung eines 61-jährigen Rollerfahrer. Dieser befuhr die Wilhelmstraße aus Richtung Barbaratunnel in Richtung Siegbrücke. Hinter dem Rollerfahrer befand sich ein schwarzer PKW Suzuki Swift. Als der Rollerfahrer fast den Scheitelpunkt der Brücke erreicht hatte, fuhr der PKW-Fahrer über die doppelt-durchgezogene Linie (Einfädelungsspur aus Kirchen kommend) und überholte von rechts. Beim Wiedereinscheren schnitt der Pkw den Rollerfahrer so stark, dass dieser mit seinem Roller fast bis zum Stillstand abbremsen musste um eine Kollision mit dem Fahrzeug zu vermeiden, bzw. in den Gegenverkehr abgedrängt zu werden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Betzdorf zu melden.

