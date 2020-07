Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Kraichtal - psychisch kranker Mann leistet bei Festnahme Widerstand

Karlsruhe (ots)

Bespuckt und getreten wurden Polizeibeamte, als sie am Samstagnachmittag, kurz vor 16:00 Uhr in der Heilbronner Straße in Menzingen, einen psychisch angeschlagenen Mann festnehmen mussten.

Nach vorangegangenem Hausfriedensbruch sowie einer damit verbunden Sachbeschädigung sollte der 26-jährige Mann durch die Beamten zunächst zum Polizeirevier verbracht werden. Beim Transport widersetze sich der Mann, in dem er gegen die eingesetzten Beamten trat und mehrfach auf sie spuckte. Aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes musste der Mann in einer Spezialklinik untergebracht werden.

