Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Aufmerksame Nachbarin

Bad HönningenBad Hönningen (ots)

Am Freitag, 30.10.2020 gg. 15:09 Uhr wurde die Polizei von einer Zeugin aus Bad Hönningen darüber informiert, dass sie sich Sorgen um ihre ältere Nachbarin machen würde, sie habe eine unverständliche Sprachnachricht auf ihrem Anrufbeantworter hinterlassen, welche die Zeugin stutzig werden ließ. Eine Nachschau und Klingeln führten nicht zum Erfolg. Die Polizei konnte durch ein offenstehendes Fenster in die Wohnung gelangen. In Folge konnte die ältere Frau in hilfloser Lage festgestellt werden. Durch herbei gerufene Rettungskräfte, erfolgte die medizinische Erstversorgung. Die Polizei Linz am Rhein wünscht gute Besserung.

