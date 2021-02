Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Schneeglätte sorgt für Unfall- Beteiligte flüchten vor der Polizei

Vlotho (ots)

(sls) Witterungsbedingt kam es in der Nacht zu Sonntag (7.2.) zu einem Verkehrsunfall auf der Bäderstraße in Vlotho. Der Fahrer eines roten Renault Twingo verlor gegen 02.30 Uhr auf der Bäderstraße in Fahrtrichtung Seebruchstraße, vermutlich aufgrund von Schneeglätte, die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte gegen einen Baum. Anschließend entfernten sich der Fahrer und Insasse von der Örtlichkeit und klingelten bei einem anliegenden Wohnhaus, um augenscheinlich Hilfe für die Bergung des verunfallten Twingo zu organisieren. Als die Unfallbeteiligten dann mitbekamen, dass auch die Polizei informiert wurde, flüchteten sie aus dem Wohnhaus in unbekannte Richtung. Eine Nahbereichsfahndung verlief zunächst negativ. Im Rahmen der weiteren Überprüfungen konnten durch eingesetzte Polizeibeamte ein 18-Jähriger aus Extertal als Fahrer ermittelt werden. Dieser erschien nach telefonischer Kontaktaufnahme wieder an der Unfallstelle. Nach ersten Angaben flüchtete der 18-Jährige mit einem weiteren Insassen von der Unfallstelle, um sich möglicher verkehrsrechtlicher Strafen zu entziehen. Der Fahrer und sein 19-jähriger Beifahrer wurden durch den Unfall leicht verletzt und mussten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Fahrzeug wurde von den Beamten vorläufig sichergestellt. Der Sachschaden wird auf ca. 3500 Euro geschätzt. Die weitere Bearbeitung übernimmt das Verkehrskommissariat.

