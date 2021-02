Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Mehrere Fahrzeuge im Stadtgebiet beschädigt- Unbekannte werfen Seitenscheiben ein

Bünde (ots)

(sls) Am vergangenen Wochenende meldeten sich Geschädigte auf der Leitstelle und gaben an, dass an ihren Fahrzeugen jeweils eine Seitenscheibe mit einem Stein eingeworfen wurde. In der Nacht zu Freitag (5.2.) wurden an der Käthe-Kollwitz-Straße ein VW Golf und ein grauer Skoda beschädigt. Hier warfen die bislang unbekannten Täter mit einem Zierstein jeweils die Heckscheibe der Fahrzeuge ein. Die Fahrzeuge standen auf dem Hof geparkt. Zusätzlich beschädigten sie noch einen gläsernen Windfang eines Hauseingangs, der sich in unmittelbarer Nähe zu den geparkten Pkws befand.

An der Winkelstraße wurden Autobesitzer in der Nacht zu Sonntag gegen 02.30 Uhr auf ihre beschädigten Fahrzeuge aufmerksam. Hier gingen Unbekannte einen blauen VW Polo Coupe an, in dem sie die Fensterscheibe der Fahrerseite einschlugen und auch noch den Außenspiegel abbrachen. Im weiteren Verlauf der Winkelstraße wurde zudem noch ein grauer Opel Zafira beschädigt. Hierbei traten die Täter einen Außenspiegel bei den, am Fahrbahnrand geparkten, Pkw ab. Bei einem weiteren geparkten VW Golf wurde ebenfalls der Außenspiegel abgebrochen. Die Polizei Herford hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen. Wer hat zu beiden Tatzeiten an den Straßen etwas Verdächtiges festgestellt oder kann Angaben zu den Sachbeschädigungen machen. Bitte melden sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

