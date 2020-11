Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Untermarchtal - Zu schnell auf der Bundesstraße

Fünf Fahrer stoppte die Polizei am Sonntag bei Untermarchtal.

UlmUlm (ots)

Polizisten hatten am Mittag die Geschwindigkeit auf der B311 im Blick. Bei Untermarchtal stoppten sie fünf Fahrer, die in Richtung Munderkingen bei erlaubten 100 Stundenkilometern zu schnell unterwegs waren. Alle fuhren zwischen 21 und 34 km/h zu schnell und müssen jetzt mit Bußgeldern und einem Punkt im Zentralregister rechnen.

Zu schnelles Fahren ist nach wie vor eine der Hauptursachen schwerer Unfälle. Deshalb geht die Polizei so konsequent dagegen vor. Auch in Zeiten von Corona will Sie die Straßen für alle sicherer machen.

