Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Öffentlichkeitsfahndung nach Trickdiebstahl - Wer kennt die abgebildete Person?

Schwerte (ots)

Am 10.10.2020 befand sich gegen 12 Uhr ein 79-jähriger Schwerter an einem Geldautomaten eines Geldinstitutes an der Kuhstraße. Nachdem er seine PIN Nummer eingegeben hatte, trat ein unbekannter Tatverdächtiger an ihn heran, drängte ihn zur Seite und flüchtete anschließend. Der Geschädigte bemerkte wenige Tage später, dass der Unbekannte unberechtigt Geld von seinem Konto abgehoben hatte.

Die Tathandlung wurde von einer Videoaufzeichnungsanlage aufgenommen. Lichtbilder des Verdächtigen werden nun auf Beschluss des Amtsgerichtes Hagen veröffentlicht.

Hier der Link zum Fahndungsportal NRW mit den Lichtbildern: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/schwerte-trickdiebstahl

Wer kennt die abgebildete Person? Hinweise bitte an die Polizei in Schwerte unter der Rufnummer 02304 921 3320 oder 921 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell