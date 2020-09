Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Büroeinbrüche - Täter stehlen Laptops

Viersen (ots)

In der Nacht zu Dienstag brachen Unbekannte in ein Bürogebäude am Remigiusplatz in Viersen ein. Die Unbekannten hebelten zunächst erfolglos an der Eingangstür zu einer Praxis in der ersten Etage. Anschließend gelang es ihnen, sich gewaltsam Zutritt zu den Büroräumen einer anderen Firma auf der gleichen Etage zu machen. Hier durchsuchten die Einbrecher Schränke und Schubladen. Nach ersten Feststellungen stahlen die Einbrecher zwei Laptops. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise auf Tatverdächtige über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (877)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell