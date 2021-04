Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Verkehrsunfall mit fünf verletzten Personen - Zusammenstoß im Einmündungsbereich

Schwerte (ots)

Am Ostersamstag (03.04.2021) gegen 16 Uhr beabsichtigte eine 37jährige Iserlohnerin mit ihrem Renault Twingo von der Sölder Straße nach links auf die Unnaer Straße in Richtung Geisecke einzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einer 72jährigen Holzwickederin, die mit ihrem Opel Zafira die bevorrechtigte Unnaer Straße in Richtung Schwerte befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurden die junge Frau und die zwei mitfahrenden Kinder im Alter von 11 und 9 Jahren sowie die Seniorin und ihr 74jähriger Beifahrer leicht verletzt. Die Verletzten wurden zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der 39jährige Beifahrer der Twingo-Fahrerin blieb unverletzt. Bei beiden Fahrzeugen wurden die gesamten Fronten zerstört. Es entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von 13.000 Euro. Angaben zur genauen Unfallursache können nicht gemacht werden.

