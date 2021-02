Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Werkzeug aus Firmenfahrzeug entwendet

Legden (ots)

Auf Werkzeuge in einem Firmentransporter hatten es Unbekannte in Legden abgesehen. Die Diebe brachen zwischen Dienstag, 17.45 Uhr, und Mittwoch, 06.00 Uhr, in das an der Straße Waldkrone stehende Fahrzeug ein. Aus dem Inneren entwendeten sie ein Kernbohrgerät, einen Akkubohrmaschine eine Schnabelsäge sowie eine Schlagbohrmaschine.

