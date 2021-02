Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn-Oeding - Nächtlicher "Angler" hatte Schlauchboot im Wagen

Südlohn (ots)

Mutmaßliches Diebesgut haben Polizeibeamte am Mittwoch in Südlohn-Oeding entdeckt. Vorangegangen waren Beobachtungen, die zwei Zeugen verdächtig vorkamen: Sie hatten die Polizei über ein Auto informiert, das gegen 22.15 Uhr auf einen Wirtschaftsweg unweit der Vredener Straße in der Bauerschaft Look gefahren war und dort parkte. Polizeibeamte observierten daraufhin das Fahrzeug. Als der Fahrer wieder eintraf und losfuhr, stoppten sie den Transporter nach wenigen Metern. Im Inneren fanden die Beamten ein Schlauchboot, ein Paddel und eine Angel - der 40-jährige Fahrer gab an, er habe in dem nahgelegenen Fluss Schlinge angeln wollen. Die Polizisten untersuchten zudem den Platz, an dem das Auto des Mannes zuvor gestanden hatte. Dort lagen eine große Gewässer-Filteranlage und eine Kabeltrommel; in der Schlinge schwamm ein Gartenschlauch. Es ist nicht auszuschließen, dass diese Gegenstände in der Nähe gestohlen wurden. Die Polizei bittet Betroffene und Zeugen, sich mit dem Kriminalkommissariat in Borken in Verbindung zu setzen: Tel. (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell