Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Heißes Öl entzündet sich

Bocholt (ots)

In einem Wohnhaus an der Alfred-Flender-Straße in Bocholt hat es am Mittwoch gebrannt. Nach ersten Erkenntnissen hatte sich ein Topf mit heißem Öl auf einem Herd entzündet. Zwei Bewohnerinnen konnten sich in Sicherheit bringen und die Feuerwehr alarmieren. Diese löschte die Flammen. Bei dem Brand entstand nach erster Einschätzung ein Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro.

