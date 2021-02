Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Köder mit Schraube präpariert

Bocholt (ots)

Schlimmere Folgen für ihren Hund konnte eine Bocholterin am Mittwoch gerade noch verhindern: Als eines ihrer Tiere beim Gassigehen plötzlich etwas Essbares auf dem Boden entdeckte, bemerkte die Hundehalterin rechtzeitig die darin eingedrehte Schraube. Das Geschehen spielte sich gegen 14.30 Uhr auf einem Bolzplatz in Bocholt ab. Dieser liegt im Bereich der Prinz-Eugen-Straße. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

