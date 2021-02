Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Pedelecfahrer nach Kollision in Lebensgefahr

Heiden (ots)

Lebensgefährliche Verletzungen erlitten hat ein Pedelec-Fahrer am Mittwoch bei einem Unfall in Heiden. Der Rekener hatte den Radweg am Westring gegen 11.35 Uhr in Richtung Borkener Straße befahren. Nach ersten Erkenntnissen wollte der 55-Jährige an der Kreuzung mit der Straße Lammersfeld nach rechts in diese abbiegen und dazu den Westring queren. Ein in gleicher Richtung fahrender 26-Jähriger versuchte noch zu bremsen und auszuweichen, konnte die Kollision aber nicht mehr verhindern. Ein Rettungshubschrauber brachte den lebensgefährlich verletzten Rekener in eine Klinik. Der Autofahrer aus Borken kam mit einem Schock in ein Krankenhaus. Der Westring blieb für die Dauer der Unfallaufnahme für mehrere Stunden gesperrt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 22.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell