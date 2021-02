Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Friedhofstor besudelt

Ahaus (ots)

Eine Strafanzeige wegen Störung der Totenruhe hat sich am Dienstag ein 36-Jähriger in Ahaus eingehandelt: Der Mann urinierte gegen 09.20 Uhr in der Öffentlichkeit an das Tor zum jüdischen Friedhof an der Wessumer Straße. Zuvor war er durch sein Verhalten in einer Bäckerei negativ aufgefallen, ebenso in einem nahen Verbrauchermarkt - dort bettelte der Hertener Zeugenangaben zufolge in aggressiver Weise um Geld. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige und erteilten dem Mann einen Platzverweis. Zudem wurde der Staatsschutz informiert, da der Mann sein Verhalten am jüdischen Friedhof auch noch volksverhetzend kommentierte.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell