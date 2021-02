Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Kupferbleche abmontiert

Bocholt (ots)

Fünf Abdeckplatten aus Kupfer haben Diebe in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Bocholt gestohlen. Die Tat spielte sich an der Rheinstraße ab, wo die Abdeckungen auf Mauerpfeilern angebracht waren. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

