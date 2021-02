Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Beim Abbiegen mit Pedelec kollidiert

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat die Fahrerin eines Pedelec am Montag in Bocholt bei einem Unfall erlitten. Eine 34-Jährige war mit ihrem Auto gegen 15.20 Uhr auf dem Vennweg unterwegs, von dem sie nach rechts in die Dingdener Straße abbiegen wollte. Die Bocholterin übersah dabei die von rechts kommende 74-Jährige. Diese hatte den Radweg an der übergeordneten Dingdener Straße in Richtung Stadtzentrum befahren. Ein Rettungswagen brachte die leicht verletzte Bocholterin in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell