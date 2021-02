Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Elektrofahrrad am Friedhof gestohlen

Bocholt (ots)

Auf ein Pedelec hatten es Diebe am Sonntag in Bocholt abgesehen. Die Täter entwendeten zwischen 09.45 Uhr und 10.15 Uhr am Friedhof an der Blücherstraße ein Elektrofahrrad, das dort abgeschlossen gestanden hatte. Bei der Beute handelt es sich um ein Pedelec vom Typ Zündapp Green 5.0. Hinweise erbittet die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell